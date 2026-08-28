Дела о терактах возбуждены после атак ВФУ в Белгородской области и Севастополе

СК РФ: дела возбуждены после атак ВФУ в Белгородской области и Севастополе Дела о терактах возбуждены после атак ВФУ в Белгородской области и Севастополе

Москва28 авг Вести.Уголовные дела о терактах возбуждены после атак вооруженных формирований Украины (ВФУ) на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Вечером 27 августа в Шебекино украинский беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи, в результате вражеской агрессии погиб фельдшер, также ранения получили второй фельдшер, водитель скорой и двое пациентов.

Ранним утром 28 августа в Севастополе при ударе дронов, оснащенных взрывчатым веществом и поражающими элементами, сильные повреждения получила жилая пятиэтажка, 2 корпуса детсада. Ко всему прочему, предварительно, ранены четверо мирных жителей.

Возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе говорится в сообщении, опубликованном в канале СКР в мессенджере МАХ

Там добавили, что подобные атаки на мирных жителей и попытки врага подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевского режима.

В настоящее время устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также лица, причастные к совершению преступлений.