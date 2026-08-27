В Шебекино дрон ВСУ ударил по машине скорой, один человек погиб, четверо ранены

В Шебекино дрон ВСУ ударил по машине скорой, один человек погиб, 4 пострадали В Шебекино дрон ВСУ ударил по машине скорой, один человек погиб, четверо ранены

Москва27 авг Вести.В Шебекино украинский беспилотник ударил по автомобилю скорой помощи, в результате вражеской агрессии один человек погиб, еще четверо ранены. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Погибший — фельдшер-мужчина … Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находящиеся в автомобиле: у женщины — осколочное ранение ушной раковины, у мужчины — слепые осколочные ранения лица и кисти говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Все раненые доставлены в Шебекинскую ЦРБ — им оказывается медпомощь.

Родным и близким погибшего мужчины выразили соболезнования.

Транспортное средство повреждено.