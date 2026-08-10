Москва10 авгВести.В белгородском городе Шебекино FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю на предприятии. Как сообщил оперштаб региона, в результате полученных ранений один мужчина скончался на месте.
От взрыва загорелось само транспортное средство, а также рядом стоящий автомобиль. Возгорание потушено.
В поселке Октябрьский Белгородского округа вследствие детонации дрона один мужчина получил осколочное ранение плеча, другой - осколочное ранение голениуточняется в мессенджере
Пострадавших транспортируют бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.
Также в результате удара FPV-дрона повреждены окна, заборы трех частных домов и автомобиль в поселке Красная Яруга. В городе Грайворон при атаке беспилотника пробита кровля в двух частных домах, посечены окна и фасады.