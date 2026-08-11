Москва11 авгВести.Один человек погиб, двое получили ранения в Белгородской области во время атак ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В селе Козинка Грайворонского округа мужчина получил тяжелые травмы от детонации дрона, он скончался на месте.
В городскую больницу N2 Белгорода обратились двое мужчин, пострадавших при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое.
У обоих диагностированы слепые осколочные ранения. После оказания помощи отпущены на амбулаторное лечениеговорится в сообщении
В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона повреждения получили фасад и остекление коммерческого объекта.
В Шебекинском округе, в селе Ржевка FPV-дрон ударил по предприятию, повреждения получил ангар. Кроме того, в городе Шебекино дрон повредил "Газель".
В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи. В селе Чураево от взрыва дрона произошло возгорание сельхозтехники, оно уже потушено.