Москва17 авгВести.Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в MAX о возбуждении уголовного дела после атаки украинских боевиков на село Колосково Белгородской области.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о террористическом акте.
Как сообщалось ранее, в результате удара погибли шесть мирных жителей. Еще четыре человека, в том числе - 14-летний подросток, пострадали, двое травмированных были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на село Колосково Валуйского округа Белгородской области (ст. 205 УК РФ)сказано в сообщении
На месте происшествия проводятся мероприятия по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего.
Петренко подчеркнула, что подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями системно и с демонстративной жестокостью.
По данным временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева, для удара по селу Колосково Валуйского округа ВСУ использовали ракеты.