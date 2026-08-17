СК возбудил дело после ракетного удара по селу Колосково в Белгородской области

После удара по селу Колосково в Белгородской области возбудили дело о теракте СК возбудил дело после ракетного удара по селу Колосково в Белгородской области

Москва17 авг Вести.Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в MAX о возбуждении уголовного дела после атаки украинских боевиков на село Колосково Белгородской области.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о террористическом акте.

Как сообщалось ранее, в результате удара погибли шесть мирных жителей. Еще четыре человека, в том числе - 14-летний подросток, пострадали, двое травмированных были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на село Колосково Валуйского округа Белгородской области (ст. 205 УК РФ) сказано в сообщении

На месте происшествия проводятся мероприятия по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего.

Петренко подчеркнула, что подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями системно и с демонстративной жестокостью.

По данным временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева, для удара по селу Колосково Валуйского округа ВСУ использовали ракеты.