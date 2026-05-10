Москва10 маяВести.Очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской, Брянской и Херсонской областей, ДНР, Чеченской Республики будет расследовать Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По данным органов исполнительной власти, из-за удара по селу Каиры Горностаевского округа в Херсонской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетняя жительница.
В Донецкой Народной Республике мирный житель погиб при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в городском округе Дебальцево. Двое мужчин получили ранения при атаке дронов в городском округе Мариуполь и в Красноармейском муниципальном округе.
В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены семь жителей села Новая Нелидовка и поселка Разумное Белгородского округа. Пострадала мирная жительница поселка Хотмыжске Грайворонского округа.
Также в других районах области пострадали три мирных жителяговорится в сообщении
В Брянской области в результате атаки FPV-дронами села Борщово Погарского района ранения получил мирный житель.
В Чеченской Республике вследствие ударов БПЛА ранены шесть мирных граждан.
Действиям всех причастных к преступлениям лиц следователи СК РФ дадут уголовно-правовую оценку.