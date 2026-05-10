СК будет расследовать новые преступления ВСУ против жителей РФ

Очередные преступления ВСУ против жителей регионов РФ будет расследовать СК СК будет расследовать новые преступления ВСУ против жителей РФ

Москва10 мая Вести.Очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Белгородской, Брянской и Херсонской областей, ДНР, Чеченской Республики будет расследовать Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По данным органов исполнительной власти, из-за удара по селу Каиры Горностаевского округа в Херсонской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетняя жительница.

В Донецкой Народной Республике мирный житель погиб при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в городском округе Дебальцево. Двое мужчин получили ранения при атаке дронов в городском округе Мариуполь и в Красноармейском муниципальном округе.

В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены семь жителей села Новая Нелидовка и поселка Разумное Белгородского округа. Пострадала мирная жительница поселка Хотмыжске Грайворонского округа.

Также в других районах области пострадали три мирных жителя говорится в сообщении

В Брянской области в результате атаки FPV-дронами села Борщово Погарского района ранения получил мирный житель.

В Чеченской Республике вследствие ударов БПЛА ранены шесть мирных граждан.

Действиям всех причастных к преступлениям лиц следователи СК РФ дадут уголовно-правовую оценку.