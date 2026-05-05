СК: в результате атаки ВСУ в Чувашии есть погибшие и пострадавшие

СК РФ будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Чувашии СК: в результате атаки ВСУ в Чувашии есть погибшие и пострадавшие

Москва5 мая Вести.Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать преступления вооружениях формирований Украины против мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей, а также Чувашской Республики.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на эти и другие регионы в течение ночи и утра 5 мая.

По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие

В Горловке ДНР при детонации суббоеприпасов пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетний.

В поселке Вербовка Брянской области при атаке дронов-камикадзе ранены три человека.

На трассе Шебекино – Белгород БПЛА атаковали грузовик, пострадал водитель. В Шебекинском округе, в селе Белянка мужчина получил ранения при ударе БПЛА ВСУ. В Грайвороне мирный житель получил ранения от украинского FPV-дрона.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению этих преступлений.