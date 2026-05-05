Москва5 маяВести.Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать преступления вооружениях формирований Украины против мирных жителей ДНР, Брянской и Белгородской областей, а также Чувашской Республики.
Ранее сообщалось об атаке БПЛА ВСУ на эти и другие регионы в течение ночи и утра 5 мая.
По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие
В Горловке ДНР при детонации суббоеприпасов пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетний.
В поселке Вербовка Брянской области при атаке дронов-камикадзе ранены три человека.
На трассе Шебекино – Белгород БПЛА атаковали грузовик, пострадал водитель. В Шебекинском округе, в селе Белянка мужчина получил ранения при ударе БПЛА ВСУ. В Грайвороне мирный житель получил ранения от украинского FPV-дрона.
Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению этих преступлений.