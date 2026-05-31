СК будет расследовать атаки ВСУ в Брянской и Белгородской областях 31 мая

Москва31 мая Вести.Следственный комитет РФ будет расследовать действия ВСУ в Белгородской и Брянской областях 31 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений пишет СК

Ранее украинский дрон-камикадзе нанес удар по гражданскому автомобилю в Брянской области. В результате атаки пострадали двое мужчин.

В Белгородской области беспилотник ВСУ также атаковал машину. Мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги.