Москва6 маяВести.Очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Республики Крым, а также Брянской, Белгородской, Запорожской и Курской областей будет расследовать Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По сообщениям органов исполнительной власти, в результате удара ВСУ по Джанкою Республики Крым погибли несколько человекговорится в сообщении
В районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор, погиб тракторист. В Белгороде при атаке беспилотника пострадали трое мужчин. В районе села Дмитриевка в Шебекинском округе при детонации дрона рядом с несовершеннолетними была травмирована 14-летняя девочка.
В Брянской области в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района ранения получили пять мирных жителей, в том числе один ребенок.
В Курской области БПЛА атаковал заправочную станцию в городе Льгове, ранены два мирных жителя. В Энергодаре пострадала пожилая женщина.
Следователями СК РФ будет дана уголовно-правовая оценка действиям причастных к совершению преступлений лиц.