Очередные преступления ВСУ против жителей регионов РФ будет расследовать СК СК будет расследовать новые преступления ВСУ против жителей российских регионов

Москва6 мая Вести.Очередные преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Республики Крым, а также Брянской, Белгородской, Запорожской и Курской областей будет расследовать Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По сообщениям органов исполнительной власти, в результате удара ВСУ по Джанкою Республики Крым погибли несколько человек говорится в сообщении

В районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор, погиб тракторист. В Белгороде при атаке беспилотника пострадали трое мужчин. В районе села Дмитриевка в Шебекинском округе при детонации дрона рядом с несовершеннолетними была травмирована 14-летняя девочка.

В Брянской области в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района ранения получили пять мирных жителей, в том числе один ребенок.

В Курской области БПЛА атаковал заправочную станцию в городе Льгове, ранены два мирных жителя. В Энергодаре пострадала пожилая женщина.

Следователями СК РФ будет дана уголовно-правовая оценка действиям причастных к совершению преступлений лиц.