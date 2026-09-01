Москва1 сенВести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Медики прибыли на место ЧП в поселке Октябрьский Белгородского округа, где украинский дрон ударил по машине с супругами. Мужчина погиб, его жена выжила и была госпитализирована с осколочными ранениями и ожогами лица, рук и ног.
Когда медики скорой помощи находились на месте происшествия, произошла еще одна атака дрона на служебный автомобильговорится в заявлении оперштаба в MAX
В результате атаки БПЛА медработники не пострадали, автомобиль скорой помощи был поврежден.