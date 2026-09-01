Украинский беспилотник ударил по скорой помощи на месте атаки БПЛА в Октябрьском

Скорая помощь атакована украинским беспилотником в Белгородской области Украинский беспилотник ударил по скорой помощи на месте атаки БПЛА в Октябрьском

Москва1 сен Вести.Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Медики прибыли на место ЧП в поселке Октябрьский Белгородского округа, где украинский дрон ударил по машине с супругами. Мужчина погиб, его жена выжила и была госпитализирована с осколочными ранениями и ожогами лица, рук и ног.

Когда медики скорой помощи находились на месте происшествия, произошла еще одна атака дрона на служебный автомобиль говорится в заявлении оперштаба в MAX

В результате атаки БПЛА медработники не пострадали, автомобиль скорой помощи был поврежден.