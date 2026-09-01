Москва1 сенВести.Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по автомобилю с супругами в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского округа. Уточняется, что противник использовал FPV-дрон.
Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования его родным и близкимговорится в заявлении оперштаба, опубликованном в MAX
Женщина выжила, у нее диагностировали осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног, пострадавшую уже госпитализировали. Отмечается, что атакованный автомобиль сгорел.