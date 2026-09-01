Дрон ВСУ ударил по машине с супругами в Белгородской области, мужчина погиб

При ударе БПЛА по машине с супругами в поселке Октябрьский убит мужчина Дрон ВСУ ударил по машине с супругами в Белгородской области, мужчина погиб

Москва1 сен Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат ударил по автомобилю с супругами в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского округа. Уточняется, что противник использовал FPV-дрон.

Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким говорится в заявлении оперштаба, опубликованном в MAX

Женщина выжила, у нее диагностировали осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног, пострадавшую уже госпитализировали. Отмечается, что атакованный автомобиль сгорел.