Москва11 авгВести.На поселок Октябрьский Белгородской области была совершена воздушная атака. Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю, в результате чего погиб находившийся в нем мужчина. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Трагедия произошла в Белгородском округе, машина была уничтожена огнем.
В результате полученных ранений мужчина скончался на местенаписано в канале ведомства в MAX
В этом же поселке нанесен ущерб еще трем машинам.
В ряде других населенных пунктов повреждения получили объекты жилой гражданской и коммерческой инфраструктуры, а также несколько единиц транспорта.
В селе Новая Таволжанка полностью сгорел частный дом.