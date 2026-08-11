В Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, погиб мужчина Мирный житель Белгородской области погиб при атаке украинского БПЛА

Москва11 авг Вести.На поселок Октябрьский Белгородской области была совершена воздушная атака. Украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю, в результате чего погиб находившийся в нем мужчина. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Трагедия произошла в Белгородском округе, машина была уничтожена огнем.

В результате полученных ранений мужчина скончался на месте написано в канале ведомства в MAX

В этом же поселке нанесен ущерб еще трем машинам.

В ряде других населенных пунктов повреждения получили объекты жилой гражданской и коммерческой инфраструктуры, а также несколько единиц транспорта.

В селе Новая Таволжанка полностью сгорел частный дом.