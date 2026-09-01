Москва1 сенВести.Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по территории Белгородской области, ранив мужчину, сообщили в региональном оперативном штабе.
Уточняется, что ЧП произошло в районе поселка Новосадовый в Белгородском округе.
От детонации беспилотника мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки, плеча и животаговорится в публикации оперштаба в MAX
Медики скорой помощи эвакуируют пострадавшего в областной центр. Также на месте атаки БПЛА был поврежден автомобиль "Камаз".