Мужчина ранен осколками при атаке БПЛА у белгородского поселка Новосадовый

Дрон ВСУ ранил мужчину в Белгородском округе Мужчина ранен осколками при атаке БПЛА у белгородского поселка Новосадовый

Москва1 сен Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по территории Белгородской области, ранив мужчину, сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что ЧП произошло в районе поселка Новосадовый в Белгородском округе.

От детонации беспилотника мужчина получил осколочные ранения головы, грудной клетки, плеча и живота говорится в публикации оперштаба в MAX

Медики скорой помощи эвакуируют пострадавшего в областной центр. Также на месте атаки БПЛА был поврежден автомобиль "Камаз".