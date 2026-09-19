Москва19 сен Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал ИС "Вести", что человек заводит детей не для себя, а отправляет свой генофонд в будущее.

По словам доктора, по сравнению с 40-50-ми годами прошлого века рождаемость в России на тысячу человек населения упала в восемь раз, и это настоящая беда.

Каждый решает эти вещи, конечно, сам. Мы просто реально вырождаемся. И с этим надо что-то делать… Ведь эта цепочка идет от Адама и Евы. Вы на себе хотите оборвать эту цепочку? И не будет больше рода, не будет вашей мамы, вашего папы, бабушки, прабабушки. И вот то, что вы тысячелетиями копили, ты хочешь все оборвать только потому, что тебе надо тусоваться красиво? Пожалеете. Вы не думаете, вы все живете сегодняшним днем сказал Мясников

При этом врач подчеркнул, что люди заводят детей не для себя, а для того, чтобы сделать свой род бессмертным.

Если вы хотите заводить детей, чтобы они вам поднесли в старости чашку чая, не поднесут. Они жить с вами рядом не будут. Если вы хотите, чтобы они были послушным вашим детищем, вы, наверное, сами не состоялись в чем-то, а в ребенка вложите, он состоится. Не состоится, скорее всего. Он не может быть зеркалом папы или мамы. Мы детей рожаем не для себя… Это такое письмо в будущее. Мы посылаем свой генофонд в будущее. Мы становимся бессмертными. Да, они другие, они упрямые, не слушаются, врачом не стали, как у меня положено. Это мелочи. Люди, не имеющие детей, себе путь в бессмертие обрывают считает доктор

Количество многодетных семей в России выросло с 2,6 млн в 2024 году до 3,05 млн к сентябрю 2026 года, то есть на 16%.