Москва11 сен Вести.С конца 50-х годов прошлого века среднее количество вырабатываемых сперматозоидов у мужчин уменьшилось в два раза, также снижается и качество спермы, из-за чего мировой коэффициент рождаемости подошел к критической отметке, необходимой для нормального демографического воспроизводства. Подробнее о факторах, которые на это влияют, рассказал врач уролог-андролог, профессор, доктор медицинских наук Владимир Божедомов в интервью ИС "Вести".

По его словам, половые клетки являются биологически слабым звеном в организме человека, на которые негативно влияют курение, употребление алкоголя, перегревание, загрязнение окружающей среды, неправильное питание, стресс и нарушение сна.

Также одной из причин врач назвал практически полное прекращение действия естественного отбора.

Например, раньше в каком возрасте дети появлялись? Обычно, как только началась половая жизнь, тут же люди женились, дальше дети, никакой контрацепции, много детей и так далее. Кто-то умер, генетически более здоровые дети выживали. Сейчас мы боремся за каждого ребенка, и биологически эти дети менее здоровые, чем наши предки. Потому что перестал действовать естественный отбор отметил специалист

Еще одним из аспектов является возраст. По словам врача, человек генетически запрограммирован зачинать детей до сорока лет, однако сегодня многие пары только начинают планировать беременность в этом возрасте.

У женщин после 35 лет начинается быстро снижаться репродуктивный потенциал, то есть уменьшается количество предшественников яйцеклеток и снижается их качество, меняется их набор хромосом. У мужчин количественные обычные показатели… могут даже не меняться, но опять же на уровне функции они становятся хуже… Такой сперматозоид способен оплодотворять яйцеклетку – может начаться беременность, но она не будет развиваться рассказал Божедомов

Инфекционно-воспалительные процессы также негативно влияют на репродуктивность, причем некоторые из них могут никак себя не проявлять в течение жизни человека, подчеркнул врач.

К сожалению, не все люди в добрачный период, занимаясь половой жизнью, пользуются барьерной контрацепцией, поэтому происходит передача различных инфекций… Сейчас чаще встречаются вирусы. Например, папилломавирус упоминается не только потому, что он способен приводить к раку шейки матки у женщин, но он способен приводить к бесплодию у мужчин объяснил он

Также Божедомов дал советы будущим родителям, как повысить шансы на успешное зачатие здорового ребенка.