Уролог-андролог дал советы, как повысить шансы на успешное зачатие ребенка Врач Божедомов: для повышения шансов успешного зачатия нужно выезжать на природу

Москва11 сен Вести.Будущим родителям при планировании беременности следует ограничить посещение бань и саун, отказаться от курения, а также почаще отдыхать и проводить время на свежем воздухе, чтобы повысить шансы на успешное зачатие ребенка. Подробности в интервью ИС "Вести" сообщил врач уролог-андролог, профессор, доктор медицинских наук Владимир Божедомов.

По его словам, также следует избегать ношения плотной одежды, потому что повышение температуры половых органов увеличивает риск ошибок при копировании ДНК, что ведет к ухудшению качества сперматозоидов.

Планируя беременность, нужно по меньшей мере отказаться от ванны, мыться только под душем проточной водой, не ходить ни в сауну, ни в хаммам, ни в русскую баню. И надо помнить о том, что время созревания каждого сперматозоида – без малого три месяца… Например, один из советов, который можно заранее дать: если пара планирует беременность, им за три месяца нужно отказаться от соответственно всяких [подобных] воздействий сообщил специалист

Кроме того, любое воспалительное заболевание, когда температура тела повышается выше 37,5 градуса, автоматически приводит к серьезным повреждениям сперматозоидов, и их замена произойдет только через два с половиной месяца, добавил врач.

Еще одним фактором, который снижает качество спермы, является курение, причем как обычных, так и электронных сигарет.

У курильщиков, например, не только количественные показатели спермы хуже. Даже когда наступит беременность, чаще происходят выкидыши. Даже когда она выносила ребенка, то у нее обычно роды происходят раньше. Ребенок более маловесный и ниже качеством по шкале Апгар… которая характеризует качество рожденного ребенка. То есть курение – фактор, очень негативно влияющий на здоровье репродуктивное отметил Божедомов

Для повышения шансов на успешное зачатие ребенка врач предлагает паре почаще выбираться загород, чтобы снизить уровень стресса, вызванный жизнью в мегаполисе.

Выберетесь на свежий воздух. Потому что известная история, когда люди едут отдыхать и приезжают оттуда беременными. Потому что они психологически расслабились. Любой стресс психоэмоциональный – это на биологическом языке сигнал о том, что окружающий мир враждебен. А если окружающий мир враждебен, то потомство, скорее всего, не выживет. А раз потомство не выживет, то зачем сейчас тратить колоссальные ресурсы на беременность? объяснил он

Ранее гинеколог-репродуктолог рассказала, что возраст первых родов в России все чаще приближается к 30 годам, а к репродуктологам нередко обращаются женщины старше 40-45 лет. Также специалист уточнила, что естественная беременность перестает наступать в 45-55 лет, а беременность в 60 лет сопряжена с большими рисками для здоровья.