Москва5 сен Вести.Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с НСН заявила, что возраст первых родов в России все чаще приближается к 30 годам, а к репродуктологам нередко обращаются женщины старше 40-45 лет.

По словам эксперта, естественная беременность перестает наступать в 45-55 лет, а беременность в 60 лет сопряжена с большими рисками для здоровья. При этом Милютина отметила, что не стала бы ограничивать доступ к ЭКО до 50 лет, однако в более старшем возрасте стоит внимательнее изучать медицинские противопоказания.

С одной стороны, природа сама ограничивает возраст деторождения и делает это достаточно жестко… Те, кто просто планирует беременность, чаще всего делает это до 55 лет… До 50 лет я бы точно не ограничивала, а в дальнейшем, может быть, стоит внимательнее изучать медицинские противопоказания, потому что риск для здоровья действительно есть объяснила Мария Милютина

Ранее врач Мария Елисеева критиковала моду на поздние роды и предложила законодательно ограничить возраст для ЭКО. В свою очередь Милютина подчеркнула, что многие возрастные пациентки обращаются к репродуктологам после трагической потери единственного ребенка.