Москва27 авгВести.Российская молодежь не считает создание семьи приоритетной целью на ближайшие один-два года. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.
Из девяти предложенных приоритетов построение семьи молодыми людьми было поставлено на предпоследнее место.
В основном респонденты отдают предпочтение построению карьеры, достижению материального благополучия и собственному здоровью.
При этом даже среди опрошенных 25–29 и 30–35 лет создание семьи не входит даже в тройку приоритетных задач.
Ранее депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким заявила, что государство должно выплачивать неработающим родителям так называемую материнскую зарплату до достижения ребенком семи лет.