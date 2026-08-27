Российская молодежь не считает создание семьи приоритетной целью ВЦИОМ: молодежь России поставила цель создание семьи на предпоследнее место

Москва27 авг Вести.Российская молодежь не считает создание семьи приоритетной целью на ближайшие один-два года. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Из девяти предложенных приоритетов построение семьи молодыми людьми было поставлено на предпоследнее место.

В основном респонденты отдают предпочтение построению карьеры, достижению материального благополучия и собственному здоровью.

При этом даже среди опрошенных 25–29 и 30–35 лет создание семьи не входит даже в тройку приоритетных задач.

Ранее депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким заявила, что государство должно выплачивать неработающим родителям так называемую материнскую зарплату до достижения ребенком семи лет.