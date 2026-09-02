Москва2 сенВести.Рождение первенца в 30 лет стало нормой среди россиянок, сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она отметила в беседе с РИА Новости, что прежде оптимальным периодом для рождения первого ребенка считался возраст от 20 до 25 лет, но в настоящее время эти представления сдвинулись.
Сейчас уже и 30 лет считается нормальным возрастом для рождения первого ребенкасказала Намазова-Баранова
Врач связала такую тенденцию с более ответственным отношением женщин к планированию беременности, собственному здоровью и выполнению медицинских рекомендаций.
Ранее ИС "Вести" подготовила информационный материал по декретным выплатам и пособияи по беременности и родам в 2026 году.