Намазова-Баранова: рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой в России

Союз педиатров: рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой у россиянок Намазова-Баранова: рождение первого ребенка в 30 лет стало нормой в России

Москва2 сен Вести.Рождение первенца в 30 лет стало нормой среди россиянок, сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она отметила в беседе с РИА Новости, что прежде оптимальным периодом для рождения первого ребенка считался возраст от 20 до 25 лет, но в настоящее время эти представления сдвинулись.

Сейчас уже и 30 лет считается нормальным возрастом для рождения первого ребенка сказала Намазова-Баранова

Врач связала такую тенденцию с более ответственным отношением женщин к планированию беременности, собственному здоровью и выполнению медицинских рекомендаций.

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