Декретные выплаты и пособия по беременности и родам в 2026 году: что нужно знать

После родов трудно сразу выйти на работу: о малыше нужно заботиться. Чтобы помочь будущей или новоиспеченной маме и покрыть временное отсутствие заработка, государство ввело одну из важных мер поддержки — декретный отпуск и выплаты. О том, что это такое, как рассчитывается, как долго перечисляется и кто может получить, мы сегодня и разберем.

Что такое декретный отпуск и декретные выплаты

Декретным отпуском называется период, когда женщина не работает на поздних сроках беременности и после родов. По общему правилу он длится 70 дней до родов и еще 70 после. Если роды прошли с осложнениями, например, если женщине сделали кесарево сечение, то врач выпишет еще один листок нетрудоспособности, и к отпуску по беременности и родам прибавится 16 дней. Если же беременность многоплодная, например, будет двойня или тройня, декретный отпуск продлится 84 дня до родов и 110 дней после.

За весь период декретного отпуска женщине полагается пособие — декретные выплаты. О них мы расскажем далее.

Пособие по беременности и родам: условия, расчет и суммы

Пособие по беременности и родам (БиР) — официальное название декретных выплат. Это материальная помощь, которая покрывает временную нетрудоспособность и, соответственно, отсутствие зарплаты во время отпуска по беременности и родам. Выплачивается компенсация в рамках обязательного социального страхования суммарно за весь период утраченного заработка.

Его основная цель — обеспечить финансовую стабильность женщины и ее семьи в такой важный период. В народе эту выплату называют декретные выплаты.

Кому положено

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Пособие по беременности и родам выплачиваются только женщинам, которые при этом:

Трудоустроены по ТК или по договорам ГПХ, если за предыдущий год за них уплачены страховые взносы в установленном размере. Уволены из-за ликвидации компании, а также встали на учет в центре занятости, что необходимо сделать в течение года с момента увольнения. Студентки очной формы в колледжах, вузах, научных организациях или учреждениях дополнительного профессионального образования. Служат по контракту или в правоохранительных и таможенных органах. Имеют статус индивидуального предпринимателя (ИП), заключили договор добровольного страхования с Социальным Фондом России (СФР) и платят добровольные взносы. Взяли опеку над ребенком в возрасте до трех месяцев.

Важно: декрет нельзя совмещать с работой, если женщина получает зарплату, пособие ей не положено. Декретные выполняют функцию временно отсутствующей зарплаты!

Как рассчитывается

Как мы уже упоминали выше, СФР компенсирует отпуск по беременности и родам застрахованной женщине в период: 70 дней или 84 дня при многоплодной беременности до родов и 70 дней или 86 при осложненных родах/110 при рождении двух и более детей после родов.

Размер пособия по беременности и родам (БиР) формируется на основании уровня доходов женщины за два предыдущих года, ее рабочего стажа и длительности декрета, который, как правило, составляет 140 суток.

Для расчета выплат суммируется общий доход от всех официальных источников, который затем делится на 730 (или 731, если был високосный год). Получается средний дневной доход, который потом он умножается на количество дней, соответствующих отпуску по беременности и родам. Эта сумма выплачивается в полном объеме — 100%.

Важно: в расчет включаются только трудовые доходы — заработная плата, премии и надбавки. Пособия и компенсации при этом не учитываются. Более того, если женщина брала больничный, отпуск за свой счет или работала неполный день, в расчетном периоде итоговая сумма может снизиться.

Если в расчетный период женщина находилась в декрете, существует возможность сдвинуть его границы, что позволит повысить средний заработок за день, а соответственно и размер пособия по БиР.

Если мама не работает, размер декретных выплат рассчитываются на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ). Условия:

Если женщина обучается на очном отделении, в качестве помощи от государства она будет получать пособие в размере 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Средний доход за два календарных года до начала декрета ниже установленного МРОТ. Наличие статуса индивидуального предпринимателя (ИП), работа адвокатом или нотариусом, членство в крестьянском хозяйстве с уплатой добровольных взносов в СФР. Трудовой стаж менее шести месяцев. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП, могут получить пособие при соблюдении условий постановки на учет.

Если женщина официально не работала и не относится к специальным категориям получателей, пособие по беременности и родам ей не предоставляется. Но она имеет право на единовременную выплату, пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, а также на единое пособие для детей и беременных женщин.

Размер пособия по беременности и родам на 2026 год

ГТРК "Южный Урал"

Сумма зависит от статуса женщины. В нее входит средний доход, стипендию, денежное довольствие или минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Как правило, при более высоком доходе положено большее пособие по беременности и родам.

Налогообложение для выплат не предусмотрено: будущая мама получает всю сумму полностью.

Также важно учитывать, что на размер пособия по беременности и родам влияют районные коэффициенты, которые необходимо проверять в региональных отделах СФР.

Максимальный и минимальный размер

Официально трудоустроенная и получающая "белую" зарплату женщина может рассчитывать на следующие суммы:

Количество дней Сумма Минимальный размер пособий в 2026 году 140 дней (70+70) 124 702,2 рубля 156 дней (70+86) 138 953,88 рубля 194 дня (84+110) 172 801,62 рубля Максимальный размер пособий в 2026 году 140 дней (70+70) 955 836 рублей 156 дней (70+86) 1 065 074,40 рублей 194 дня (84+110) 1 324 515,60 рублей

Если страховой стаж женщины составляет менее полугода, она сможет получать пособие, размер которого не превышает МРОТ за каждый полный месяц декрета.

Как получить декретные выплаты

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Работающим женщинам не нужно самостоятельно запрашивать пособие по беременности и родам. Достаточно просто оформить отпуск через работодателя.

Другие категории будущих мам должны подать заявление в зависимости от их статуса:

Обучающиеся очно студентки — через СФР, МФЦ или “Госуслуги”; учебное заведение подтверждает обучение справкой; Проходящие военную службу — по месту службы; Индивидуальные предприниматели, адвокаты и другие специалисты, которые платят страховые взносы в СФР, — в клиентскую службу фонда.

Выплата пособия осуществляется на основании листка нетрудоспособности для работающих женщин или справки из медицинского учреждения для студентов или служащих. За оформлением необходимых документов следует обратиться к акушеру-гинекологу на сроке 30 недель или 28 недель при многоплодной беременности.

Пособием по БиР нужно озаботиться в любой день декрета. Но не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска.

Когда придет выплата

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Выплата по беременности начисляется в течение 10 дней с момента получения необходимых сведений и документов. Пособие перечисляются одной суммой за весь период отпуска по беременности и родам.

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие женщина будет получать выплаты со дня усыновления до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, если детей двое — до 110.

Средства можно получить:

переводом на карту "Мир";

переводом на счет в банке, к которому не привязана никакая карта;

почтовым переводом.

Средства перечисляет СФР напрямую женщине. Работодатель только передает в фонд сведения, необходимые для расчета и назначения пособия. Если же женщина была уволена из-за ликвидации организации, пособие по беременности и родам будут начислять СФР.

Больничный по беременности и родам

Источник: unsplash.com

Документ оформляет акушер-гинеколог, семейный врач или фельдшер начиная с 30 недели беременности. С 2022 года больничный лист, как правило, оформляется в электронном виде.

Важно: длительность декрета не зависит от даты родов. Даже если женщина родила через неделю после начала отпуска по беременности и родам, его продолжительность не меняется.

Сколько дней в больничном по беременности и родам

При обычных родах одного ребенка декрет составит 140 календарных дней: 70 до родов и 70 после. Если женщина ожидает двойню, тройню или больше детей, справка выдается на 28 неделе беременности. В этом случае общий срок отпуска составляет 194 дня: 84 до родов и 110 после.

В случае осложнений во время родов отпуск может увеличиться на 16 дней. А при преждевременных родах — в период от 22 до 30 недели — лист нетрудоспособности выдается на 156 дней.

Как оформляется декретный отпуск

Есть несколько этапов:

Получение больничного листа. Его выписывают в женской консультации на 27–30 неделе беременности в зависимости от обстоятельств. Оформляется он в электронном формате. Составление заявления об уходе в отпуск. Женщина должна написать заявление и передать работодателю. В документе нужно указать даты начала и окончания отпуска, а также номер и дату электронного больничного листа. Издание приказа о начале декрета от работодателя.

Какие документы нужны

заявление;

электронный больничный лист из женской консультации.

Иногда может потребоваться справка о доходах с предыдущего места службы, — если женщина работает у текущего работодателя менее трех лет. Это поможет правильно рассчитать размер пособия.

За сколько дней до родов уходят в декретный отпуск

Если беременность протекает без осложнений, декретный отпуск начинается за 70 дней до предполагаемой даты появления малыша, которую устанавливает врач, а заканчивается через 70 дней после рождения ребенка.

Дату начала отпуска указывает врач акушер-гинеколог в больничном листе. Обычно листок нетрудоспособности выписывается на 30 неделе беременности, однако для женщин с многоплодной беременностью этот срок составляет 28 недель.

Может декрет начаться и раньше, если:

Беременность многоплодная — с 28 недели и до 110 дней после родов. Женщина проживает в зоне, подвергшейся радиационному влиянию — прибавляется 90 дополнительных дней до родов и 70 после. Случились осложнения — послеродовой период продлевается на 16 дней. Ребенок родился на сроке 22–30 недель — больничный лист открывается сразу на 156 дней в медицинском учреждении, где приняли малыша.

Как оплачивается

Перечислением выплат занимается СФР. Их в форме пособия женщина получает на протяжении всего декрета. Для точного расчета суммы можно воспользоваться онлайн-калькулятором СФР. Он учитывает такие факторы, как стаж, заработная плата и другие.

Другие пособия для семей с детьми

Источник: unsplash.com

Выплата по беременности и родам — не единственная форма материальной поддержки для мам с детьми. Есть еще несколько пособий, на которые они могут претендовать.

Выплаты при рождении ребенка

Такое единовременное пособие положено каждой российской семье — без требований по стажу или уровню дохода. Выплату может получить один из родителей (не обязательно мама).

В 2026 году размер пособия составляет 28 450,45 рублей на каждого ребенка. Но в некоторых регионах есть дополнительные повышающие коэффициенты. Они рассчитываются автоматически при подаче заявления и выплачиваются вместе с основной суммой.

Работающие могут оформить выплаты при рождении ребенка через СФР по сведениям ЗАГС и работодателя — подать заявление и приложить документы на новорожденного. А неработающим следует обращаться в СФР, МФЦ или на “Госуслуги”, если оба родителя официально не трудоустроены.

Пособие по уходу за ребенком

Опять же, если выплата по беременности и родам положена только маме, то отпуск по уходу и соответствующее пособие может оформить любой другой родственник или опекун, кто ухаживает за малышом.

Сумма составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года. Но при этом она не может быть меньше минимального размера выплаты и превышать максимальный. В 2026 году это диапазон не менее 10 669,64 рублей и не более 83 021,18 рублей.

Для получения выплат официально трудоустроенные россияне могут подать документы — паспорт и свидетельство о рождении ребенка — через работодателя.

С неработающими заявителями немного сложнее. Раньше у них тоже было право на эту выплату, но сейчас порядок получения изменился. Неработающие родители и другие лица, фактически ухаживающие за ребенком, могут получать пособие по уходу до 1,5 лет при соблюдении условий. Для части заявителей применяется оценка доходов и нуждаемости; в некоторых случаях нужно выбрать между пособием по уходу и единым пособием.

Куда обращаться, если возникли вопросы

Источник: unsplash.com

Есть несколько случаев, когда могут быть трудности. Мы разберем некоторые из них.

Оформление пособия по беременности и родам

Работающим женщинам нужно подать заявление на отпуск по беременности и родам работодателю. СФР назначит и перечислит пособие после получения сведений. Студентки смогут получить информацию в своем учебном заведении. Служащие по контракту могут обратиться в свою воинскую часть. Женщины, уволенные в связи с ликвидацией компании, а также потерявшие статус индивидуального предпринимателя могут подать заявку на оформление через "Госуслуги" или напрямую в СФР. Индивидуальные предприниматели и женщины, которые занимаются частной практикой должны обращаться непосредственно в СФР.

Оформление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Работающие подают заявление работодателю. Неработающие обращаются в СФР, МФЦ, через Госуслуги или направляются документы почтой.

Досудебное обжалование

Если возникли сложности с получением пособия или есть жалобы на действия органов соцзащиты, можно воспользоваться системой досудебного обжалования на "Госуслугах" и решить вопросы без суда.

Часто спрашивают

01 Кто платит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: государство или работодатель? — Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивает СФР. Работающий родитель подает заявление работодателю, а фонд перечисляет деньги напрямую. 02 Когда выплачивается пособие по беременности и родам? — Пособие по БиР выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам. СФР перечисляет его в течение 10 рабочих дней после получения необходимых сведений и документов. 03 Сколько длится декретный отпуск в России? — Как правило, 140 дней — 70 дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах — 156 дней, 70 и 86 соответственно. А при многоплодной беременности может быть увеличен до 194 дней. 04 В течение какого времени выплачивают больничный по БиР в 2026 году? — Пособие по БиР перечисляются одной суммой за весь период отпуска по беременности и родам, как правило в течение 10 рабочих дней после получения СФР сведений. 05 На каком месяце беременности уходят в декрет с работы? — Женщины имеют право уходить в декрет по беременности и родам с 30-й недели беременности. Если беременность многоплодная, — с 28-й недели. 06 Может ли муж получать пособие до 1,5 лет и работать одновременно, если жена ушла в декрет? — Муж может получать пособие до 1,5 лет и работать одновременно, если он оформил отпуск по уходу и является получателем пособия. С 2024 года право на пособие сохраняется и при досрочном выходе на работу, в том числе на полную занятость; получать пособие может только один ухаживающий за ребенком. 07 Какой размер выплат декретных в 2026 году? — Размер декретных выплат и пособий устанавливается ежегодно и зависит от среднего заработка женщины за предыдущие два года, стажа и длительности декрета. В 2026 году он составит:

Минимум:

при одноплодной беременности и длительности отпуска в 140 дней — 124 702,20 рублей;

при осложнениях и длительности отпуска в 156 дней — 138 953,88 рублей;

при многоплодной беременности и длительности отпуска в 194 дня — 72 801,62 рубля.

Максимум: