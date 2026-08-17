Останина предложила создать перечень оснований для вступления в брак с 16 лет

В Госдуме предложили составить список причин для заключения брака с 16 лет Останина предложила создать перечень оснований для вступления в брак с 16 лет

Москва17 авг Вести.Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой унифицировать правила раннего бракосочетания. Она предложила разработать единый для всех регионов перечень уважительных причин, по которым граждане в возрасте 16–17 лет могут получить разрешение на заключение брака.

В настоящее время семейное законодательство позволяет вступать в брак с 18 лет, однако при наличии уважительных причин возрастной порог может быть снижен до 16 лет. При этом единого федерального перечня таких причин не существует — каждый муниципалитет устанавливает их самостоятельно. Как отмечается в обращении депутата на имя главы Минюста Константина Чуйченко, такая практика порождает правовую неопределенность.

Просим Вас… дать поручение представить позицию возглавляемого вами министерства о целесообразности создания единого подхода при определении перечня уважительных причин для разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, а также их нормативного закрепления на федеральном либо региональном уровне говорится в документе

Поводом для обращения послужило письмо мэра Братска Александра Дубровина, указавшего, что местные власти вынуждены самостоятельно устанавливать такие перечни, что нередко противоречит Семейному кодексу и выходит за пределы их компетенции. Останина также попросила Минюст разъяснить, каким образом определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе.