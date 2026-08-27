Молодым мамам рассказали, какие бабушкины советы давно устарели Врач Авраменко: правило не гулять с младенцем первые две недели – устаревший миф

Москва27 авг Вести.Запрет на прогулки с новорожденным в первые две недели его жизни является устаревшим "бабушкиным" мифом, рассказала в беседе с NEWS.ru ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Василиса Авраменко.

По ее словам, гулять с малышом можно уже на следующий день после выписки из родильного дома, но при хорошей погоде.

Какие бабушкины советы молодым мамам давно устарели? Первое — это не гулять с новорожденным первые две недели. На самом деле выходить на прогулку с младенцем можно уже на следующий день после выписки из роддома, но обязательно учитывайте погодные условия. В случае плохой погоды или сильного мороза допустимо заменить полноценные прогулки нахождением на балконе. Второе — не стричь ногти первый месяц. Делать это можно уже с первых дней, но следует использовать безопасные детские ножницы и избегать образования заусенцев отметила Авраменко

Кроме того, врач пояснила, что тугое пеленание, раньше практиковавшееся для спокойного сна, также устарело. По ее словам, это создает условия, похожие на внутриутробную среду, но отрицательно сказывается на развитии суставов. Эксперт отметила, что лучше отдавать предпочтение так называемому свободному пеленанию.

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