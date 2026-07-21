Москва21 июл Вести.В России наблюдается развитие тренда на использование бежевых оттенков в гардеробе, игрушках и дизайне детских комнат. В связи с этим врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Виноградова в интервью ИС "Вести" прокомментировала, как отсутствие ярких красок в окружении ребенка может отразиться на его когнитивном развитии.

"Бежевыми мамами" называют родителей, которые выбирают минималистичный стиль и пастельные цвета для детских вещей: если все вокруг цвета овсянки, а игрушки ребенка идеально вписываются в интерьер — вы попали в тренд. Однако врачи предупреждают: создавать вокруг ребенка исключительно бежевый фон — значит ограничивать его сенсорный опыт, ведь дети познают мир через зрение благодаря разным цветам.

Если мы с вами делаем монохромные тона вокруг ребенка, мы тормозим его когнитивное развитие. Световосприятие восприятие напрямую развивает когнитивные функции: это память, это мышление, это внимательность заявила Виноградова

После рождения младенец воспринимает только контрастные цвета: черный и белый, к двум-трем месяцам у малышей уже начинает развиваться цветовое зрение.

Оттенки цветов ребенок начинает видеть только ближе к четырем-пяти месяцам своей жизни. Это помогает ребенку в эмоциональной сфере. И он благодаря этому развивается. А главное - развивается его мозг рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Заур Хатшуков

Как отметил нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор Михаил Лебедев, при рождении у младенца почти столько же нейронов, сколько у взрослого, только связи между ними еще нет, поэтому с первых дней жизни запускается процесс образования "синапсов" [контакт между двумя нейронами]. Отвечает за образование контактов сенсорный опыт ребенка: какие цвета он видит, какие звуки слышит, какие запахи различает.

После шести месяцев начинается такой процесс прунинга [естественный процесс, в ходе которого мозг "обрезает" ненужные или редко используемые связи между нейронами (синапсы), чтобы укрепить важные и часто используемые связи], то есть обрезание синапсов. Это результат именно опыта ребенка. Значит, если он, скажем. видя только какие-то бежевые цвета, то так мозг и скажет: "Мне не нужно реагировать на яркие цвета" рассказал Лебедев

Эксперты сходятся во мнении, что доминирование эстетики "бежевого материнства" в домашней среде способно негативно сказаться на когнитивном и творческом развитии ребенка, ограничивая его визуальный и сенсорный опыт.

Ранее семейный психолог Алиса Метелина заявила, что тренд "бежевых мам", связанный с минимизацией ярких цветов в одежде, интерьере и игрушках, могут негативно повлиять на развитие детей. По ее словам, раньше детей окружал весь спектр естественных цветов, и родители не создавали вокруг них искусственную атмосферу, что являлось правильным решением.

Как подчеркнули в Минпросвещения РФ, тренд "бежевых мам" может негативно влиять на развитие речи и мышления у детей.