"Цирк": гинеколог Елисеева призвала запрещать ЭКО с 50 лет Гинеколог Елисеева призвала запретить ЭКО после 50 лет

Москва4 сен Вести.Врач акушер-гинеколог Марина Елисеева назвала "цирком" случай москвички, которая в 60 лет стала мамой в третий раз. Медик считает, что государству нужно законодательно ограничить возраст для ЭКО. Об этом она сообщила Life.ru.

В 60 лет она сама не могла забеременеть. Если рассматривать это с человеческой точки зрения, не как врача, а как достижение, то, на мой взгляд, это цирк. Доктор, который делал программу ЭКО пациентке в 60 лет с опухолями, должен понимать, что мы получаем "продукт" приводятся слова гинеколога

При этом Елисеева отметила, что репродуктологи не имеют права отказать возрастной пациентке. Поэтому "стало бы жить легче", если бы запретили перенос эмбрионов после 50 лет.

Ранее сообщалось, что кандидат биологических наук и сотрудник РУДН 60-летняя Марина К. родила малыша, несмотря на возникшую опухоль.