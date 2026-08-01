Жены и вдовы ветеранов СВО получат возможность бесплатной процедуры ЭКО Сенатор Лантратова рассказала о бесплатном ЭКО для жен и вдов ветеранов СВО

Москва1 авг Вести.Жены и вдовы ветеранов СВО будут иметь возможность оформления бесплатной процедуры экстракорпорального оплодотворения. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Она добавила, что ранее эту процедуру можно было пройти бесплатно только в том случае, если поставлен диагноз бесплодие.

Один из таких сложных законов, который нам все-таки удалось принять в эту сессию, – это закон о такой дополнительной мере поддержки для жен и вдов участников специальной военной операции, как возможность воспользоваться бесплатно вспомогательными репродуктивными технологиями, то есть сделать процедуру ЭКО бесплатной. Потому что раньше такая возможность была только по полису ОМС, если поставлен диагноз бесплодие заявила сенатор

Ранее Лантратова рассказала, что ветеранам СВО хотят разрешить участвовать в спортивных соревнованиях для получения дополнительного дохода.