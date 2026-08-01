Москва1 авг Вести.Военнослужащие, являющиеся родителями детей-инвалидов, будут иметь приоритетное право на получение жилья, а в случае гибели бойца его семью не смогут выселить из квартиры по причине увеличения метража на одного человека. Об этом ИС "Вести" рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Еще один закон, который мы приняли, – это приоритетное право получения жилья для тех военнослужащих, которые имеют детей-инвалидов, которые воспитывают детей-инвалидов. А раньше такая возможность была только у кадровых военнослужащих, и мы дополнили это, установили справедливость и дополнили это сотрудниками других силовых ведомств… Если наш герой погибает, то получается, что по расчету на каждого члена семьи становится больше квадратных метров… Раньше их могли снять с жилищного учета, потому что членов семьи стало меньше. Сейчас, конечно, их исключать из очереди не будут объяснила сенатор

Ранее Лантратова рассказала, что жены и вдовы участников СВО смогут получать бесплатную процедуру ЭКО. Ранее она была бесплатной только для тех, кому ставили диагноз бесплодие.