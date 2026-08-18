Москва18 авгВести.Свыше трех тысяч протоколов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Московской области с начала года, сообщила пресс-служба минздрава региона в мессенджере МАХ.
Для пар, у которых беременность не наступает естественным путем, в Московской области доступны вспомогательные репродуктивные технологии. В рамках ОМС, по квоте, доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереносанаписали в пресс-службе
Процедура ЭКО проводится благодаря нацпроекту "Семья". Для оформления квоты необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования.