Свыше трех тысяч процедур ЭКО по ОМС провели в начала года в Подмосковье

Более трех тысяч процедур ЭКО провели в Московской области с начала года Свыше трех тысяч процедур ЭКО по ОМС провели в начала года в Подмосковье

Москва18 авг Вести.Свыше трех тысяч протоколов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) провели в Московской области с начала года, сообщила пресс-служба минздрава региона в мессенджере МАХ.

Для пар, у которых беременность не наступает естественным путем, в Московской области доступны вспомогательные репродуктивные технологии. В рамках ОМС, по квоте, доступны процедуры экстракорпорального оплодотворения и криопереноса написали в пресс-службе

Процедура ЭКО проводится благодаря нацпроекту "Семья". Для оформления квоты необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования.