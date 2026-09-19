Москва19 сенВести.Жители девяти округов Московской области в субботу, 19 сентября, смогут проверить свое здоровье в поликлиниках с 09.00 до 00.00, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.
В субботу, 19 сентября, пройти диспансеризацию и профилактические обследования можно будет с 9.00 до 00.00 в медицинских организациях регионаговорится в сообщении
Уточняется, что акция пройдет в Волоколамске, Воскресенске, Домодедово, Зарайске, Дедовске, Кашире, Луховицах, Можайске, Бронницах. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.