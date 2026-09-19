Девять поликлиник Подмосковья будут работать до полуночи 19 сентября

Жители 9 округов Подмосковья смогут проверить здоровье до полуночи 19 сентября Девять поликлиник Подмосковья будут работать до полуночи 19 сентября

Москва19 сен Вести.Жители девяти округов Московской области в субботу, 19 сентября, смогут проверить свое здоровье в поликлиниках с 09.00 до 00.00, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

В субботу, 19 сентября, пройти диспансеризацию и профилактические обследования можно будет с 9.00 до 00.00 в медицинских организациях региона говорится в сообщении

Уточняется, что акция пройдет в Волоколамске, Воскресенске, Домодедово, Зарайске, Дедовске, Кашире, Луховицах, Можайске, Бронницах. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.