В Люберцах в День города для жителей проведут ночную диспансеризацию

В Люберцах впервые проведут для жителей ночную диспансеризацию В Люберцах в День города для жителей проведут ночную диспансеризацию

Москва4 сен Вести.В День города в подмосковных Люберцах, 5 сентября, врачи проведут ночную диспансеризацию в поликлинике № 6, сообщил в своем MAX-канале глава округа Владимир Волков.

Обследования начнутся в 9.00, а завершатся только в полночь написал градоначальник

Он подчеркнул, что врачи проведут лекции для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниям.

Пройти диспансеризацию смогут все пациенты Люберецкой областной клинической больницы, независимо от поликлиники прикрепления. Результаты обследований сохранятся в электронной карте. Предварительная запись не требуется — при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.