Москва4 сенВести.В День города в подмосковных Люберцах, 5 сентября, врачи проведут ночную диспансеризацию в поликлинике № 6, сообщил в своем MAX-канале глава округа Владимир Волков.
Обследования начнутся в 9.00, а завершатся только в полночьнаписал градоначальник
Он подчеркнул, что врачи проведут лекции для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниям.
Пройти диспансеризацию смогут все пациенты Люберецкой областной клинической больницы, независимо от поликлиники прикрепления. Результаты обследований сохранятся в электронной карте. Предварительная запись не требуется — при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.