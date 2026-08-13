Москва13 авгВести.Серия мероприятий "Ночь в поликлинике" пройдет в десяти московских лечебных учреждениях. Посетителей ждут тематические вечера и яркая шоу-программа — концерты, спектакли, кинопоказы и спортивные активности, сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.
Столичные поликлиники в субботние вечера 22 и 29 августа с 20:00 до 00:00 превратятся в необычные культурные площадки. Вместо привычного приема у врача гостей ждет насыщенная программа. Вход свободныйуточняется в сообщении
Во время мероприятия участники узнают о программе "Московский чекап", смогут пройти профилактическую диагностику и выявить риски своего организма. В зависимости от площадки программа включает анализ крови и биоимпедансный анализ состава тела.
Для гостей с московским полисом ОМС и установленным приложением "ЕМИАС.ИНФО" в рамках "Московского чекапа" предусмотрен анализ крови. Для этого нужно заранее или прямо в поликлинике заполнить анкетыв приложении и получить персональные назначения.
Посетители без московского полиса ОМС смогут пройти биоимпедансный анализ состава тела и получить рекомендации по физической активности и образу жизни.