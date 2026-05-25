Ракова рассказала о философии "больницы будущего" в Москве Ракова анонсировала возвращение института участковых врачей в Москве

Москва25 мая Вести.Власти Москвы планируют вернуть институт участкового врача и изменить подход к организации медицинской помощи. Об этом в интервью РБК рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участковый врач вновь станет ключевой фигурой поликлиники и будет сопровождать пациента на постоянной основе, координируя диагностику и лечение, а также отслеживая состояние здоровья жителей своего участка.

Ракова отметила, что для реализации проекта потребуется перераспределение участков, изменение графиков работы врачей и пересмотр системы оплаты труда. Основные организационные процессы планируется завершить к лету.

В столице также намерены изменить порядок записи к некоторым специалистам. В ряде случаев пациентам будут автоматически назначаться необходимые обследования еще до консультации врача. После получения результатов система определит, к какому специалисту необходимо направить человека.

Кроме того, московские власти работают над запуском нового формата профилактических обследований – персонализированных чекапов. Они будут учитывать биологический возраст человека, особенности старения организма и индивидуальные риски для здоровья.

Отдельно Ракова рассказала о концепции "московской больницы будущего". По ее словам, стационары должны стать центрами компетенций, тесно связанными с амбулаторным звеном.

Это шаг к формированию новой философии больниц, когда московское здравоохранение становится системой, которой действительно можно гордиться. Мы делаем стационар центром компетенций с правильной бесшовной связкой с поликлиническим звеном сказала она

Ракова подчеркнула, что речь идет о пересмотре всей логики организации помощи. Современные медицинские центры будут объединять амбулаторный прием, дневной стационар и хирургию одного дня, а необходимость круглосуточного пребывания пациента в больнице будет сокращаться благодаря развитию современных методов лечения.

Ранее в Минздраве сообщили, что намерены снижать нагрузку на медработников. Добиваться этого намерены с помощью технологий искусственного интеллекта.