Андреева: в Москве пациент может сам выбрать стационар через сервис В Москве пациент может выбрать стационар через сервис "Умная госпитализация"

Москва24 мая Вести.Пациент в Москве может самостоятельно выбрать стационар для прохождения планового лечения через сервис "Умная госпитализация". Об этом ИС "Вести" заявила заведующая консультативно-диагностическим центром ГКБ №15 им. О.М. Филатова Ольга Андреева.

Развитие цифровых технологий делает выбор лечебного учреждения максимально комфортным для пациента. Перечень стационаров подбирается исходя из показаний к госпитализации.

Пациент приходит в поликлинику к своему врачу. Врач в поликлинике выявляет показания для плановой госпитализации. Потом данные об этом пациенте размещает в электронном сервисе, в котором видят все поликлиники города Москвы и все профильные стационары города Москвы. Пациент видит, какие стационары готовы согласовать его заявку, какие даты консультации или возможно госпитализации они ему предлагают. Пациент самостоятельно уже выбирает, в какой стационар он хочет обратиться, может даже самостоятельно в своем личном кабинете согласовать данный стационар рассказала Андреева

