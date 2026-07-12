В России могут запустить маркировку частных клиник и магазинов

В России запустят пилотный проект по маркировке частных клиник и магазинов В России могут запустить маркировку частных клиник и магазинов

Москва12 июл Вести.В России планируют внедрить маркировку для частных медицинских учреждений и магазинов, чтобы помочь клиентам избежать обращения в недобросовестные организации.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве​​​. Так, на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки рассказал Дубин

Ключевыми критериями оценки для частных медучреждений станут наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность и регистрация в системе "Честный знак".

Кроме этого, будет учитываться факт проведения операций с лекарственными средствами в системе за последние месяцы.

Дубин подчеркнул, что речь идет о создании публичного цифрового профиля, который позволит проверить надежность учреждения.

Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику сказал собеседник агентства

Дубин добавил, что ЦРПТ вместе с партнерами тестирует аналогичный подход для торговых точек. В настоящее время в Москве действует пилотный проект, охватывающий около 40 магазинов.

Ранее помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский обратил внимание на отсутствие четких критериев маркировки книг.