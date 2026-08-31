Москва31 авг Вести.В Москве прошла "Ночь в поликлинике" — столичный проект, посвященный профилактике и здоровому долголетию. Главврач городской поликлиники №220 Департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова отметила в беседе с ИС "Вести", что в этом году гораздо больше людей стали внимательны к своему здоровью.

"Ночь в поликлинике" прошла сразу по десяти адресам. Помимо привычных осмотров врачей участников ждали танцевальная терапия, настольные игры и сеансы медитации.

Мы видим, какое количество горожан приходит к нам на эту акцию "Ночь в поликлинике", и можем предположить, что действительно в этом году гораздо больше людей уделяют своему здоровью больше времени рассказала Косенкова

Акции стартовала 22 августа. В первый день поликлиники посетили более 8 тысяч человек. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, всего за несколько часов акции экспресс-обследования в десяти медучреждениях прошли в три раза больше пациентов, чем обычно проходят за целый день во всех медучреждениях города.