Москвичи пришли на вторую "Ночь в поликлинике" Певица Ирина Дубцова выступила на акции "Ночь в поликлинике"

Москва29 авг Вести.Вторая часть акции "Ночь в музее" прошла в 10 медицинских учреждениях Москвы в субботу, 29 августа, сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения в мессенджере МАХ.

"Ночь в поликлинике" началась! Вот москвичи уже занимаются расслабляющей гимнастикой во дворе поликлиники №5 на Большой Бронной написали в сообщении

В поликлинике №220 выступила с концертом певица Ирина Дубцова.

Вы когда-нибудь занимались спортом под живое выступление Ирины Дубцовой? А вот гости нашего пространства в ГП № 220 - да! Сегодня вечером здесь можно попробовать сразу несколько активностей: тренировку на степперах, сайкл, занятия по здоровой осанке, настольный теннис, баскетбол отметили в департаменте

В поликлинике № 62 выступил Ваня Чебанов, во второй - Трофим Гранн, а в ГП № 52 - Аили

Акция прошла в поликлиниках №5, 220, 2, 52, 109, 212, 66, 62, а также консультативно-диагностических центрах №4 и 6. Помимо концертов, мастер-классов и тренировок, москвичи могли пройти экспресс-диагностику, узнать, соответствует ли их биологический возраст паспортному и получить рекомендации врачей.

В прошлую субботу, 22 августа, в первый день акции, мероприятия посетили свыше восьми тысяч человек, более 50% которых – моложе 40 лет, отмечала заммэра столицы Анастасия Ракова.