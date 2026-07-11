Дептранс Москвы: число проходов по биометрии в транспорте выросло на четверть

Около 900 тыс. подключились к биометрии в мобильном приложении "Метро Москвы" Дептранс Москвы: число проходов по биометрии в транспорте выросло на четверть

Москва11 июл Вести.Московский Департамент транспорта сообщает, что число проходов по биометрии в московском транспорте выросло на четверть в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ведомство в MAX, с помощью сервиса распознавания лица пассажиры совершили свыше 30 млн поездок.

Сервис уже доступен на каждом турникете всех станций метро и МЦК, "Аэроэкспрессе", регулярном речном электротранспорте, станциях с турникетами МЦД-1 и МЦД-4 сказано в сообщении

До конца года платежный инструмент заработает на станциях всех столичных диаметров.

Уже около 900 тыс. человек подключились к биометрии в мобильном приложении "Метро Москвы".