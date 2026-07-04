Минтранс РФ подтвердил возможность оплаты по биометрии во всех метрополитенах

Во всех метрополитенах России заработала система оплаты по биометрии Минтранс РФ подтвердил возможность оплаты по биометрии во всех метрополитенах

Москва4 июл Вести.Система оплаты проезда с использованием биометрических данных теперь доступна во всех метрополитенах России.

Об этом РИА Новости сообщили представители российского Министерства транспорта.

В настоящее время метрополитена функционирует в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.

Развитие биометрических технологий в транспортной сфере продолжается. Например, уже внедрена

В начале лета появилась возможность посадки на поезда дальнего следования по биометрии. Кроме того, возможность использования биометрических данных для регистрации на рейсы была внедрена в аэропортах Шереметьево и Пулково.

С 1 июля 2026 года участники электронных сделок с недвижимостью могут подтвердить личность, используя биометрические данные.