Москва4 июлВести.Система оплаты проезда с использованием биометрических данных теперь доступна во всех метрополитенах России.
Об этом РИА Новости сообщили представители российского Министерства транспорта.
В настоящее время метрополитена функционирует в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре.
Развитие биометрических технологий в транспортной сфере продолжается. Например, уже внедрена
В начале лета появилась возможность посадки на поезда дальнего следования по биометрии. Кроме того, возможность использования биометрических данных для регистрации на рейсы была внедрена в аэропортах Шереметьево и Пулково.
С 1 июля 2026 года участники электронных сделок с недвижимостью могут подтвердить личность, используя биометрические данные.