Эксперт Берггрен: чаще всего биометрией платят за метро в Москве и Екатеринбурге

Назван регион-лидер по оплате биометрией проезда метро Эксперт Берггрен: чаще всего биометрией платят за метро в Москве и Екатеринбурге

Москва5 июл Вести.Оплата проезда в метро с помощью биометрии, помимо столицы, популярна в Екатеринбурге, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий (ЦБТ) Михаила Берггрена.

Эксперт уточнил, что жители российских регионов совершили с помощью биометрии свыше двух миллионов поездок.

Лидером среди регионов стал Екатеринбург: жители и гости города оплатили проезд по биометрии более 1,3 миллиона раз. В Нижнем Новгороде сервисом воспользовались свыше 361 тысячи раз, в Новосибирске - более 105 тысяч раз уточнил он

Оплата биометрией сокращает время прохода в метро: не нужно использовать карту, наличные или телефон, достаточно лишь посмотреть в камеру на турникете, напомнил Берггрен.