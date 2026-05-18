На маршрутах из Нижнего Новгорода летом введут посадку на поезд по биометрии

Сесть на поезд по биометрии можно будет на двух маршрутах из Нижнего Новгорода На маршрутах из Нижнего Новгорода летом введут посадку на поезд по биометрии

Москва18 мая Вести.Возможность посадки на поезд по биометрии летом 2026 года откроют для двух маршрутов из Нижнего Новгорода, сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Сейчас такой сервис работает на трех маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново и Москва – Кострома. К ним будут добавлены поезда следованием Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново.

Планируется, что их запуск состоится летом 2026 года отметили в аппарате

По словам вице-премьера, который опробовал систему на Нижегородском вокзале, процедура посадки в поезд занимает не более 10 секунд.