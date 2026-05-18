Москва18 маяВести.Возможность посадки на поезд по биометрии летом 2026 года откроют для двух маршрутов из Нижнего Новгорода, сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Сейчас такой сервис работает на трех маршрутах: Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново и Москва – Кострома. К ним будут добавлены поезда следованием Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново.
Планируется, что их запуск состоится летом 2026 годаотметили в аппарате
По словам вице-премьера, который опробовал систему на Нижегородском вокзале, процедура посадки в поезд занимает не более 10 секунд.