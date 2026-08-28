В Подмосковье пройдет акция "Проверь здоровье в парке" Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на свежем воздухе в 18 парках

Москва28 авг Вести.29 августа жители Подмосковья смогут бесплатно пройти медицинский осмотр в 18 парках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, передает ТАСС. Бригады медиков будут дежурить в Балашихе, Реутове, Подольске и других городах. Мобильный пункт будет размещен в автомобиле с медицинской символикой – это главный ориентир. Точное место и время приема можно узнать на сайте местной поликлиники.

Выездные осмотры в парках по выходным стали хорошей традицией - семьи могут провести время вместе и заодно проверить здоровье без записи, на свежем воздухе отметили в министерстве

В ведомстве уточнили, что с начала лета такой медосмотр прошли более 4 тыс. человек.

Во время осмотра врачи измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования. При необходимости пациента направят в поликлинику для дополнительного обследования.

Осмотр доступен для жителей старше 18 лет. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале "Здоровье".