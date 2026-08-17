Обследование в центрах здорового долголетия можно будет пройти по ОМС Россияне по ОМС смогут обследоваться в центрах медицины здорового долголетия

Москва17 авг Вести.Правительство России утвердило отдельный тариф для оказания медпомощи в центрах медицины здорового долголетия, благодаря чему россияне смогут бесплатно в них обследоваться. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026-2028 годы мы впервые предусмотрели это направление - установили отдельный тариф для оказания медицинской помощи в рамках работы центров медицины здорового долголетия. И что важно, 16 известных механизмов старения объединили 7 программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения и под них, как я уже сказала, ввели самостоятельный тариф сказала она в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами

Первый в России центр здорового долголетия заработал в начале 2026 года на базе научного центра хирургии имени Петровского. Вскоре, 24 апреля, аналогичное учреждение открылось в Саранске, став первым региональным. В планах - создание таких центров по всей стране. Их главной задачей будет диагностика и выявление факторов риска, которые в будущем могут привести к болезням и преждевременному старению.