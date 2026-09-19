Акцию "Проверь свое здоровье в парке" снова запускают в Московской области Жители 11 округов Подмосковья снова смогут проверить здоровье в парках

Москва19 сен Вести.Пройти профилактический осмотр в парке снова смогут жители 11 округов Московской области в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке", сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Выездные осмотры в парках по выходным стали традиционным форматом. Они позволяют жителям проверить здоровье без записи и на свежем воздухе, совмещая заботу о себе с семейным отдыхом. С начала лета возможностью воспользовались более 4,7 тыс. человек привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Максима Забелина

Акция пройдет в субботу, 19 сентября, в парках Ногинска, Волоколамска, Долгопрудного, Егорьевска, Коломны, Красногорска, Люберец, Раменского, Реутова, Сергиева Посада и Чехова. Специалисты проверят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования, а при необходимости выдадут направление в поликлинику.

Для участия необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на региональном портале "Здоровье".