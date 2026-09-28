Более 10 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию по ОМС

Более 10 млн россиян проверили репродуктивное здоровье в 2026 году Более 10 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию по ОМС

Москва28 сен Вести.В текущем году более 10 миллионов россиян прошли репродуктивную диспансеризацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

С января по июль 2026 года репродуктивную диспансеризацию по ОМС уже прошли 10,1 млн человек рассказали в фонде

Уточняется, что обследование проводится в два этапа. В первый входит базовый скрининг. Для женщин - это осмотр акушера-гинеколога, для мужчин - осмотр уролога.

Второй этап назначают по результатам первого, если есть показания: отклонения или факторы риска.