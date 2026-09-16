Число абортов в РФ за последние 15 лет сократилось почти в четыре раза

В России сократилось количество абортов почти в четыре раза за последние 15 лет Число абортов в РФ за последние 15 лет сократилось почти в четыре раза

Москва16 сен Вести.Число зарегистрированных индуцированных абортов в России за 15 лет сократилось почти в четыре раза – с 1,01 млн в 2010 году до 235,7 тыс. в 2025 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата и Минздрава РФ.

В пересчете на число рождений показатель снизился с 56 до 20 случаев на 100 родов, число процедур на 1 тыс. женщин репродуктивного возраста в прошлом году достигло 12,4%.

Общее число прерываний беременности, зарегистрированных Минздравом, – искусственные аборты и выкидыши вместе – в 2025 году составило 321 тыс., что на 5,1% меньше показателя годом ранее. С учетом же процедур в частных клиниках итоговая цифра, по данным Росстата, была выше: 444 тыс. в 2024 году и не более 422 тыс. в 2025-м.

При этом доля выкидышей в структуре прерываний беременности выросла. В 2025 году на них пришлось 186 тыс. случаев, или 44%, против примерно 15% в 2010 году. В пересчете на 100 родов число выкидышей увеличилось с 10,1 в 2010 году до 15,8 в 2025-м.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что число абортов в России за последние два года сократилось почти на 12%.