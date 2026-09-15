Количество многодетных семей в России увеличилось с 2024 года на 16% "Ведомости": количество многодетных семей в России выросло на 16%

Москва15 сен Вести.Количество многодетных семей в России выросло с 2,6 млн в 2024 году до 3,05 млн к сентябрю 2026 года, то есть на 16%, заявил "Ведомостям" представитель министерства труда и социальной защиты.

Учет многодетных семей ведут с 28 декабря 2024 года. Именно тогда заработал федеральный реестр многодетных семей. По указу президента Владимира Путина, с 1 января 2024 года семьи с тремя и более детьми получают статус многодетных на бессрочной основе.

На увеличение количества многодетных семей повлияла в том числе система поддержки семей на федеральном уровне.

Среди наиболее популярных решений – материнский капитал, единое пособие, выплата в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным, ежегодная семейная выплата и другие меры в рамках нацпроекта "Семья" отмечает министерство

Так, выплату в размере до 450 тыс. руб. на погашение ипотеки получили более 1 млн многодетных семей, а общий объем предоставленной господдержки составил 446,7 млрд руб.

Глава Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что в 18 регионах России в 2025 году отмечен рост рождаемости. Кроме того, увеличивается количество многодетных семей.

Количество социальных сирот и детей в детских домах сократилось в 2025 году на 17% в годовом выражении. При этом количество абортов в России сократилось на 12% за последние два года, уточнила Матвиенко.

Между тем президент Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о снижении ставки по ипотеке для многодетных семей.