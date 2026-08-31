Минфин: более 1 млн многодетных семей получили до 450 тысяч рублей на ипотеку

Минфин сообщил, что более 1 млн многодетных семей получили выплату на ипотеку Минфин: более 1 млн многодетных семей получили до 450 тысяч рублей на ипотеку

Москва31 авг Вести.Более 1 млн многодетных семей с 2019 года получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Общий объем предоставленной господдержки составил 446,7 млрд рублей, сообщается в материалах Минфина России.

По данным министерства, чаще всего за выплатой обращались многодетные семьи из Московской области, Башкирии, Ингушетии, Свердловской области, Москвы, Челябинской области, Татарстана, Краснодарского края и Дагестана.

С 2019 года более 1 млн многодетных семей получили выплату до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке на общую сумму 446,7 млрд рублей говорится в сообщении

С помощью федеральной выплаты более 117 тысяч семей смогли полностью погасить ипотечный кредит, сообщил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

С 2023 года в ряде регионов многодетные семьи могут получить до 1 млн рублей на погашение ипотеки. Такой размер поддержки складывается из федеральной выплаты в 450 тысяч рублей и региональной субсидии до 550 тысяч рублей.

Возможность получить увеличенную выплату сейчас действует в 17 регионах, в том числе в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Пензенской, Владимирской, Тульской, Смоленской, Новгородской и Кемеровской областях, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Санкт-Петербурге и Севастополе.

Кроме того, за более чем три года около 10 тысяч семей получили региональную доплату на общую сумму свыше 5,2 млрд рублей. В 2026 году выплаты получили 3,8 тысяч семей на сумму около 2 млрд рублей.

Федеральная выплата до 450 тысяч рублей предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.

Средства можно направить на погашение ипотеки, оформленной для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, строительства частного дома, приобретения земельного участка для строительства либо объекта незавершенного строительства. Подать заявление на получение выплаты можно через портал "Госуслуги".