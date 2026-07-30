Финансирование льготной ипотеки в новых регионах РФ удвоят Кабмин РФ удвоит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничье

Москва30 июл Вести.Правительство России увеличит в два раза финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов РФ. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Дополнительные средства будут выделены на субсидирование ставки по ипотеке в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областях.

На текущий год в бюджете заложены 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке и вместе с ней на страхование помещения, жизни и здоровья заемщиков в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской, Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму сказал Мишустин

По словам главы российского кабмина, благодаря выделенным средствам льготой смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше. Как отметил Мишустин, важно сделать так, чтобы не возникло никаких задержек, в том числе со стороны банков и страховых компаний.

Ранее стало известно, что количество выдач льготных ипотечных кредитов в июне увеличилось на 67% , составив 51,1 тысячи.