Москва17 авг Вести.Уже свыше миллиона россиян получили семейную налоговую выплату, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 1 июня этого года стартовала новая мера поддержки для работающих родителей - ежегодная семейная выплата. На текущий день выплату уже получили 1,2 миллиона родителей, воспитывающих 2,7 миллиона детей говорится в заявлении Голиковой, которое приводит РИА Новости

Право подать заявление на семейную налоговую выплату с 1 июня по 1 октября получили работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей. При этом важно, чтобы доход на одного члена семьи в 2025 году не превысил полтора регионального прожиточного минимума, а у родителя не было задолженности по алиментам.

Ранее сообщалось, что средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей.