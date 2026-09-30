Более 4,6 млн заявлений подано на новую семейную выплату на "Госуслугах"

Раскрыто, сколько подано заявлений на "Госуслугах" на новую семейную выплату Более 4,6 млн заявлений подано на новую семейную выплату на "Госуслугах"

Москва30 сен Вести.Свыше 4,6 миллиона заявлений подано на портале "Госуслуги" с целью получить новую семейную выплату. Информацию об этом предоставили в Минцифры России.

На "Госуслугах" [заявление] на нее подали более 4,6 миллиона заявлений сказано в сообщении министерства

В Минцифры уточнили, что среда, 30 сентября, является последним днем для подачи заявления на выплату за 2025 год.

Семейная выплата - новая мера финансовой государственной поддержки родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми (детям может быть до 23 лет, если они учатся очно), которые совмещают воспитание детей с работой. У заявителей и хотя бы двух детей должно быть гражданство РФ, они должны постоянно проживать на российской территории.

Министерство также напомнило, что должны быть соблюдены условия уровня дохода и имущественной обеспеченности семьи. Необходимо, чтобы претендующий на выплату заявитель оплатил НДФЛ за предыдущий год и не имел долгов по алиментам.

Данный вид помощи появился в текущем году.