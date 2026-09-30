Москва30 сенВести.Свыше 4,6 миллиона заявлений подано на портале "Госуслуги" с целью получить новую семейную выплату. Информацию об этом предоставили в Минцифры России.
На "Госуслугах" [заявление] на нее подали более 4,6 миллиона заявленийсказано в сообщении министерства
В Минцифры уточнили, что среда, 30 сентября, является последним днем для подачи заявления на выплату за 2025 год.
Семейная выплата - новая мера финансовой государственной поддержки родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми (детям может быть до 23 лет, если они учатся очно), которые совмещают воспитание детей с работой. У заявителей и хотя бы двух детей должно быть гражданство РФ, они должны постоянно проживать на российской территории.
Министерство также напомнило, что должны быть соблюдены условия уровня дохода и имущественной обеспеченности семьи. Необходимо, чтобы претендующий на выплату заявитель оплатил НДФЛ за предыдущий год и не имел долгов по алиментам.
Данный вид помощи появился в текущем году.