Лантратова: семьи с детьми с 2026 года могут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Работающие родители с двумя и более детьми смогут вернуть часть НДФЛ Лантратова: семьи с детьми с 2026 года могут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Москва17 сен Вести.Новая ежегодная семейная выплата в России позволяет работающим родителям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при соблюдении определенных условий.

Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости.

Если ребенок обучается на очной форме, возрастной порог для получения выплаты увеличивается с 18 до 23 лет. Средний доход на каждого члена семьи не должен превышать в 1,5 раза региональный прожиточный минимум. При расчете выплаты учитывается имущество семьи, а также отсутствие задолженностей по алиментам.

Механизм расчета такой: определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6% рассказала омбудсмен

Лантратова добавила, что если оба родителя соответствуют названным условиям, то заявление на получение выплаты может подать каждый из них.

Заявления за 2025 год будут принимать до 30 сентября 2026 года, подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или Социальном фонде России (СФР).

Тем, кто потенциально подходит под условия, откладывать проверку не стоит заключила Лантратова

Ранее в СФР сообщили, что средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составил 30 тысяч рублей.